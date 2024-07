PGR defende abertura de inquérito contra Allan dos Santos em manifestação ao STF

A Procuradoria-Geral da República (PGR) defendeu a abertura de um inquérito da Polícia Federal (PF) contra o blogueiro Allan dos Santos. Em manifestação enviada ao Supremo Tribunal Federal (STF) na quarta-feira, 17, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, solicitou que a PF investigue se o blogueiro integra uma "atuação coordenada com o fim de, deliberadamente, difundir informações falsas" nas redes sociais.

O caso envolve uma captura de tela falsa envolvendo a jornalista Juliana Dal Piva. Em 21 de junho, uma publicação de Allan dos Santos atribuiu à repórter um suposto diálogo, segundo o qual Dal Piva, confessa o conhecimento de um plano do ministro do STF Alexandre de Moraes, em conluio com a PF, para prender o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A Procuradoria considerou que a mensagem é falsa.

À Corte, Juliana relatou a manipulação da captura de tela. Com o parecer da PGR, que também defende o bloqueio de contas do blogueiro, o processo será analisado pelo relator, Alexandre de Moraes.

Allan dos Santos é alvo de dois inquéritos no STF por propagação de desinformação. Contra ele, há um mandado de prisão preventiva, além de uma ordem de extradição. O blogueiro está foragido e reside nos Estados Unidos.