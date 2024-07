Eduardo Bolsonaro diz que Marçal fez 'recorte malicioso' de entrevista concedida pelo deputado

No vídeo, Eduardo disse que Marçal viu um vácuo na direita e, de maneira inteligente, colocou-se como opção para preencher essa lacuna. Porém, o deputado afirma que, apesar do pré-candidato ser um empresário de sucesso, ele "carece de história" no cenário político, ressaltando a importância da experiência para ocupar a gestão da cidade de São Paulo.

"Pablo Marçal postou um recorte malicioso de uma entrevista minha para a Gazeta do Povo, onde ele seleciona apenas os trechos onde eu comento sobre a parte positiva a respeito dele, removendo as ressalvas que fiz", afirmou o parlamentar.

"Onde estava o Marçal na eleição de 2022? Ele estava postando 'nem Lula e nem Bolsonaro'. Onde estava ele na hora de se engajar nas bandeiras, como por exemplo votar contra a manutenção da prisão de Daniel Silveira? De se posicionar a favor das velhinhas que estão sendo presas agora (por causa do 8 de janeiro)?", pontuou, acrescentando ser difícil avalizar alguém em cima da hora para o pleito.

No Instagram, Marçal postou em seus storys o vídeo de Eduardo e comentou na publicação. "Deixa que eu resolvo esse enrosco com o PL", escreveu listando Jair Bolsonaro (PL) como opção para a presidência, Tarcísio de Freitas (Republicanos) para governador, Eduardo para senador a si mesmo para prefeito. "Tem 2 anos que quero entrar no PL, mas os interesses em SP já estavam além do que todos imaginavam. Por isso tive que correr por fora. Máximo respeito por você Eduardo", comentou.

No último mês, após Marçal ter se reunido com Jair Bolsonaro, o coach disse que o apoio do ex-presidente a Ricardo Nunes (MDB) estaria em risco. Porém, Bolsonaro desmentiu a fala e reiterou o desejo de apoiar o atual prefeito de São Paulo.