O POVO News: Ramagem depõe à Polícia Federal sobre caso Abin; saiba mais

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta quarta-feira, 17. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta o depoimento do diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) à Polícia Federal (PF).

Assista ao vivo:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Depoimento será às 15h, sobre um suposto esquema de espionagem de adversários políticos do governo de Jair Bolsonaro, no caso conhecido como Abin paralela. Será a primeira oitiva de Ramagem, ocorrida após a Polícia Federal revelar a existência de um áudio do deputado com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).