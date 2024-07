Moraes permite que Silvinei Vasques saia da Papuda para participar de prova da OAB

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou a saída temporária do ex-diretor da Polícia Federal Rodoviária (PRF) Silvinei Vasques para ele participar do 41º Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Ele está preso desde agosto do ano passado na Penitenciária da Papuda, em Brasília, por suspeitas de usar a estrutura da PRF para interferir no resultado do segundo turno das eleições presidenciais de 2022.

A decisão de Moraes foi protocolada na última sexta-feira, 12. Silvinei vai deixar a Papuda no dia 28 de julho, quando será realizada a prova objetiva da OAB, e no dia 22 de setembro, data do exame prático-profissional.

O local onde Silvinei realizará a primeira etapa prova deve ser divulgado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que é a banca organizadora do certame, no dia 26 de julho.