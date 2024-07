Ex-secretário de Eduardo Paes é agredido em operação para demolir imóveis na Cidade de Deus

A Operação Ordo, que ocorre desde a terça-feira, 16, está sendo realizada por uma força-tarefa que reúne a prefeitura do Rio e a PM. A iniciativa busca combater uma disputa territorial entre facções criminosas e milicianos em dez comunidades da zona oeste do município.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a agressão sofrida por Salvino, atingido por socos, empurrões e por gás de pimenta disparado pela Polícia Militar do Estado do Rio (PMERJ).

De acordo com o ex-secretário, ele foi até a Cidade de Deus após ter contato com denúncias sobre moradias derrubadas de forma ilegal. Quando chegou na região, foi agredido por pessoas que estavam protestando na comunidade. "Me avisaram de um tumulto na minha comunidade e, obviamente, fui tentar entender o que estava acontecendo. Quando vi que as coisas estavam fora de controle, entrei no meio para acalmar os ânimos, mas já estava fora de controle", afirmou Salvino nas redes sociais.

O Estadão questionou a prefeitura do Rio sobre as denúncias de demolição ilegal de moradias na Cidade de Deus, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Salvino chefiou a secretaria de Juventude entre janeiro de 2021 e abril deste ano. Ele deixou o cargo na prefeitura para concorrer à Câmara Municipal nas eleições deste ano. Nas redes sociais, ele se apresenta como o candidato do prefeito Eduardo Paes (PSD).