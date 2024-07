De microfone, Datena faz estreia nas ruas sob desconfiança de tucanos

O apresentador José Luiz Datena (PSDB) realizou nesta quarta-feira, 17, seu primeiro compromisso público como pré-candidato após desistir em quatro eleições anteriores. Postulante a prefeito de São Paulo, ele caminhou ao lado de aliados pelo Mercado Municipal, um dos lugares icônicos da capital paulista, e conversou com lojistas, funcionários e clientes.

Logo na chegada, ele foi parado por diversas pessoas para tirar foto e foi abordado para conversas. Datena brincou com uma mulher que se aproximou que ele não falaria com ela porque era eleitora de outra cidade no interior do Estado.

Percorrendo as vielas do Mercadão, andando de loja em loja, Datena parou no Bar do Mané, lugar que costuma frequentar para comer sanduíche de mortadela. Apesar de estar com um microfone lapela, que capta tudo que ele fala, ele pediu para a produção da campanha um microfone tradicional, localizou rapidamente a câmera de sua equipe e fez uma espécie de entrevista com o dono do bar.