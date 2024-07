Lira sobre eleição na Câmara: Deveremos amadurecer durante agosto possíveis unidades

O deputado prosseguiu: "A imprensa, lógico que confunde um pouco relação pessoal com discussão, com escolha, com a base de discernimento do que a gente pensa que pode ser melhor para a Câmara dos Deputados, respeitando que isso é uma casa de 513, e não a casa do presidente Arthur, nem do líder A, nem do líder B."

Ele acrescentou: "A Casa pulsa, normalmente, no segundo biênio, com uma aproximação muito maior dos eleitores aos candidatos. Isso vai ser fundamental para a escolha, para a decisão, que nós deveremos, tranquilamente, amadurecer durante o mês de agosto, para dar tempo de sobra para que possíveis correções, ajustes, unidades, possam acontecer", disse em referência às conversas que ainda devem ocorrer entre deputados sobre o processo de sucessão na Casa.