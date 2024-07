Bolsonaro compartilha vídeo de Marçal com aliados, que veem indireta para Nunes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) usou sua lista de transmissão no WhatsApp para enviar a aliados próximos um vídeo do ex-coach Pablo Marçal (PRTB) defendendo-o no caso das joias durante uma sabatina realizada pelo site UOL e pelo jornal Folha de S. Paulo.

De acordo com relatório da Polícia Federal, o ex-presidente está sendo acusado dos crimes de associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro pela venda ilegal de joias da Presidência da República, caso revelado pelo Estadão. No vídeo compartilhado por Bolsonaro com seus correligionários, o pré-candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo acusa a PF de agir com motivação política e afirma que as joias pertencem ao ex-presidente da República.

"Quem é a Polícia Federal nisso? A Polícia Federal O ministro da Justiça que está mandando nele (sic). Pode fazer o que quiser", afirma Marçal no vídeo, lembrando que o presidente Lula (PT) também foi alvo da PF no passado. O ex-coach prossegue afirmando que a PF também foi em sua casa, por uma suposta irregularidade na campanha presidencial de 2022, e depois passa a criticar o governo petista pelo preço do gás, gasolina e aumento de impostos.