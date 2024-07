Renan sugere que CPI da Covid foi lesada por Abin paralela de Bolsonaro: 'Grampolândia'

O senador Renan Calheiros (MDB-AL) prometeu levar o caso do monitoramento ilegal de opositores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) à Justiça, inclusive em cortes internacionais. Segundo o parlamentar, que foi relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou a gestão do governo Bolsonaro durante a pandemia de covid-19, a atuação do colegiado pode ter sido prejudicada por uma "grampolândia" orquestrada por órgãos do governo Bolsonaro.

Em postagem no X (antigo Twitter) nesta sexta-feira, 13, Renan disse que as revelações da investigação da Polícia Federal (PF) podem justificar que a Procuradoria-Geral da República (PGR) reabra apurações da CPI que foram engavetadas pelo ex-procurador-geral Augusto Aras.

"Vou entrar na Justiça, até em cortes internacionais, como assistente da acusação no escândalo Abin. A grampolândia na cúpula da CPI mostra que a investigação pode ter sido embaraçada na ação marginal de órgãos de Estado. Fatos novos para PGR reabrir partes engavetadas por Augusto Aras (ex-procurador-geral da República)", afirmou o senador.