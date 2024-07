Nunes faz aceno a Bolsonaro e vai a lançamento de pré-candidata do PL com Michelle

Pressionado a fazer mais gestos em direção ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após a entrada do ex-coach Pablo Marçal (PRTB) na corrida eleitoral, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), participou nesta sexta-feira, 13, ao lado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, do lançamento da pré-candidatura de Zoe Martínez (PL) à Câmara Municipal de São Paulo.

A influenciadora e advogada cubana é a aposta do PL para conquistar entre seis e oito cadeiras no Legislativo Municipal este ano. Nascida em Cuba, Zoe se mudou para o Brasil aos 12 anos e, com 16, começou a gravar vídeos compartilhando sua experiência no País da América Central. ingressou no PL após convite da própria Michelle e conta com o apoio da deputada federal Bia Kicis (PL-DF) e do deputado estadual Lucas Bove (PL-SP).

Nunes foi ao ato acompanhado de seu pré-candidato a vice, o ex-comandante da Rota Ricardo de Mello Araújo (PL), que usou as redes sociais para reforçar que o emedebista será o representante da direita em São Paulo, num recado a Marçal e a aliados de Bolsonaro que têm trabalhado pela candidatura do ex-coach. "A direita conservadora mostrando o caminho. Se alguém tem dúvidas, essas fotos mostram o que nosso presidente Jair Messias Bolsonaro quer aqui para São Paulo", escreveu Mello Araújo, ao publicar os registros de Nunes no evento.