Boulos defende ato que livrou Janones de processo na Câmara

"Acredito, independente de quem faça, que rachadinha é crime. Se for o Flávio Bolsonaro é crime. O Janones, é crime. Quem quer que seja. O que eu não posso é usar dois pesos e duas medidas. Temos uma jurisprudência no Conselho de Ética da Câmara que diz o seguinte: o que ocorre antes do atual mandato como parlamentar não pode ser julgado. O que pode ser julgado é o que ocorre neste mandato", disse Boulos, citando que deputados bolsonaristas que teriam estimulado o 8 de Janeiro e não foram julgados pelo colegiado porque ainda não haviam tomado posse.

Pré-candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL-SP) defendeu nesta sexta, 12, em sabatina promovida pelo site UOL e pelo jornal Folha de S.Paulo , o seu parecer no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados que pediu o arquivamento da representação contra o deputado federal André Janones (Avante-MG) pela suposta prática de "rachadinha". Segundo ele, rachadinha é crime, "independente de quem faça", seja "o Flávio Bolsonaro" ou o "Janones", mas não se pode usar "dois pesos e duas medidas" no colegiado.

Ainda que Boulos afirme que o fato ocorreu antes do começo do mandato, o Estadão revelou que a gravação mostrando a suposta prática de rachadinha foi feita em 5 de fevereiro de 2019, um dia antes da sessão inaugural do Congresso.

'Posição'

Boulos também saiu em defesa do pedido de voto que o presidente Lula fez para a sua pré-candidatura no ato de 1.º de Maio com as centrais sindicais, em São Paulo. Na ocasião, o petista fez um apelo para que seus eleitores votassem no deputado do PSOL para prefeito de São Paulo, o que é vedado pela legislação eleitoral. Apesar de Lula ter sido condenado a pagar uma multa de R$ 20 mil, Boulos disse que o aliado não errou.