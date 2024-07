Padilha avalia que semestre foi 'muito positivo' para governo no Congresso

O ministro das relações institucionais, Alexandre Padilha, avaliou, na manhã desta sexta-feira, 12, que o governo federal teve um semestre "muito positivo" com o avanço da agenda econômica social no Congresso. "Com a joia da coroa que foi a aprovação da regulamentação da reforma tributária na Câmara", pontuou.

Para o segundo semestre, mesmo com as eleições municipais, Padilha garantiu que o governo estará focado nas entregas de ações, com projetos como o pé de meia e o Farmácia Popular, e com esforços concentrados em agosto e setembro para concluir a votação da regulamentação da reforma tributária no Senado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Nossa meta é concluir esse ano com a regulamentação da reforma tributária, acabando com a balbúrdia tributária no País", afirmou o Padilha.

O ministro falou nesta manhã a jornalistas antes de participar de ciclo de debates promovido pela Fundação FHC, no centro histórico de São Paulo.