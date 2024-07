O POVO News: Áudio revela que Bolsonaro atuou para blindar Flávio no caso rachadinhas

O programa O POVO News 2ª edição realiza mais um encontro nesta quarta-feira, 10. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, o episódio repercute que a Polícia federal identificou um áudio em que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o então diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, e o então ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, falam sobre a investigação envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) no caso da suposta "rachadinha".

Assista ao vivo:

De acordo com a PF, eles estavam discutindo supostas irregularidades que teriam sido cometidas por auditores da Receita Federal na elaboração de um relatório de inteligência fiscal que originou o inquérito contra o "filho 01" do presidente.