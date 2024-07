'Criminoso', 'ditatorial': políticos monitorados pela Abin paralela reagem à operação da PF

O parlamentar associou o hábito de monitorar inimigos políticos em segredo às autocracias. "Espionar opositores e independentes é um mantra de regimes autoritários. Continuamos com enormes problemas no Brasil, mas ao menos a ameaça de golpe de Estado foi afastada", disse, ao jornal O Globo .

Já Joice Hasselmann disse não se surpreender com a revelação. "Eu sempre soube que era monitorada, porque isso era parte da mania de perseguição do governo. O meu monitoramento chegou a ser tão absurdo que eu via sempre o mesmo carro parado na frente da minha casa e sentia a necessidade de fechar as cortinas para que não vissem".

O senador Randolfe Rodrigues afirmou, segundo a Agência Senado, que a gestão anterior montou "um aparato repressivo com a intenção de romper o Estado democrático de direito".

"O fato de dirigentes da CPI da Covid terem sido monitorados traz à cena um caráter trágico. Enquanto brasileiros morriam, o governo anterior, ao invés de se preocupar em comprar vacina, se preocupava em perseguir e monitorar os adversários políticos", disse.