Lula recebe ministros e faz ato com catadores

11h - reunião do Comitê Interministerial para Inclusão Socioeconômica de Catadoras e Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, no Palácio do Planalto;

A agenda oficial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para esta quarta-feira (10) tem reuniões com ministros e uma solenidade no Palácio do Planalto relacionada a catadores de material reciclável. Além disso, o chefe do governo chamou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para uma reunião pela manhã - mas o compromisso não consta da agenda oficial.

14h40 - reunião com o secretário especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Wellington César Lima, no Palácio do Planalto;

15h - reunião com o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, no Palácio do Planalto;

16h - reunião com os ministros Rui Costa (Casa Civil), Marina Silva (Meio Ambiente), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Esther Dweck (Gestão); com o ministro substituto dos Transportes, George Santoro; com o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, João Paulo Capobianco; e com o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho.