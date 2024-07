O que significa a expressão 'selva' utilizada em troca de mensagens entre Bolsonaro e Mauro Cid

O relatório final da Polícia Federal sobre o inquérito referente à venda ilegal de joias desviadas da Presidência da República revelou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estava ciente de que os presentes seriam vendidos em leilões. No dia 4 de fevereiro, o tenente-coronel Mauro Cid enviou o link do leilão do kit rosé para Bolsonaro. O evento estava marcado para quatro dias depois. Em resposta, o ex-presidente escreveu "Selva!", um jargão militar usado como forma de cumprimento.

A saudação "Selva!" é tradicionalmente usada por militares do Exército Brasileiro, especialmente por aqueles que servem em unidades de operações na Amazônia. A origem do termo está ligada ao Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS), localizado em Manaus (AM), fundado em 1964. Esse centro treina militares para operações na floresta amazônica, ensinando técnicas de sobrevivência e combate específicas para esse ambiente.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O próprio Exército Brasileiro explicou a origem do termo em seu perfil no Facebook. No início do funcionamento do CIGS, o centro não tinha fichas de viaturas, fazendo com que o militar responsável pelo portão das armas perguntasse o destino das viaturas que saíam do quartel. Quase sempre, recebia uma resposta apressada e lacônica: "Selva!" - era seu destino. "A resposta curta, tão repetida, fez-se saudação espontânea e vibrante, alastrou-se, expandiu o seu significado", explicou.