Dirceu diz não ver erro de articulação e defende que Lula faça comunicado em rádio e TV

"Qualquer tema hoje, seja de educação, saúde, política cambial, tributária, os partidos têm posição", afirmou, apoiando, ainda, a discussão de uma reforma política no Brasil.

Dirceu defendeu que Lula utilize da comunicação por meio de comunicados pela cadeia de rádio e TV para falar diretamente com a população.

"Acho que o presidente precisava convocar uma cadeia de rádio e TV e explicar o que está acontecendo no País, que estamos nessa encruzilhada histórica. Se eu conheço o presidente, ele vai fazê-lo. Passamos 15 dias discutindo com o presidente do BC, o que no fundo era discussão sobre juros e que acabou personificada na pessoa do presidente do BC. E aí se faz um ajuste (no Orçamento de 2025) de R$ 27,5 bilhões (o anunciado por Fernando Haddad foi, na verdade, de R$ 25,9 bilhões no Orçamento de 2025). É preciso explicar para a população", disse o ex-ministro.