Bolsonaro, indiciado pela PF, avisa: Tenho 300 e poucos processos e a gente não vai recuar

Durante o pronunciamento, Bolsonaro voltou a questionar os processos que o tornaram inelegível, reforçou críticas ao projeto de lei que visa regular as redes sociais e disse que "pressentiu" os atos golpistas ocorridos no dia 8 de janeiro do ano passado.

A declaração foi dada no ato de encerramento do primeiro dia da Conferência de Política Ação e Conservadora (CPAC Brasil), neste sábado, 6. Perguntado pelo Estadão sobre o indiciamento pela PF, Bolsonaro desconversou: "eu falo ao vivo para TV Globo". O ex-presidente foi acusado de envolvimento na tentativa de vender joias que recebeu como chefe de governo da Arábia Saudita, caso revelado pelo Estadão .

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que "não irá recuar" mesmo com investigações da Polícia Federal (PF) em curso contra ele. "Apesar de a PF ter ido três vezes na minha casa, hoje já tenho 300 e poucos processos ainda. Vale a pena. A gente não vai recuar", discursou.

"Imagina se no dia 30 de dezembro de 2022 eu não tivesse saído do Brasil, com o 8 de Janeiro acontecendo, onde eu estaria numa hora dessa? Não sabia o que iria acontecer, mas pressentia que algo de errado estava por vir", afirmou.

Ele falou após a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que fez críticas a atual primeira-dama, Janja da Silva. "Umas (primeiras-damas) têm vocação para trabalhar, outras para viajar", disse. Michelle voltou a apelar por mais participação de mulheres de direita na política.

Bolsonaro fez o discurso inaugural na manhã deste sábado. No primeiro pronunciamento, ele ignorou as acusações que pesam contra ele em seu primeiro discurso após o indiciamento pela Polícia Federal no caso das joias sauditas.