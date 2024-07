Mauro Tramonte e João Leite lideram as intenções de voto em Belo Horizonte, diz Datafolha

Nova pesquisa Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 5, mostra uma ligeira vantagem para deputado estadual e apresentador de televisão Mauro Tramonte (Republicanos) na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte. Ele tem 19% das intenções de voto, enquanto o ex-deputado estadual João Leite (PSDB) tem 12%. Como a margem de erro é de quatro pontos percentuais, o resultado ainda é considerado um empate técnico.

A deputada federal Duda Salabert (PDT) tem 10% das intenções de voto. Em seguida aparecem o deputado federal Rogério Correia (PT) com 8%, o senador Carlos Viana (Podemos) com 8%, o deputado estadual Bruno Engler (PL) com 7%, o atual prefeito da capital mineira, Fuad Neuman (PSD) com 6% e o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo (MDB) com 4%. Como a margem de erro é de quatro pontos percentuais, todos estão empatados tecnicamente.

As pré-candidatas Indira Xavier (UP) e Luisa Xavier (Novo) aparecem com 1% cada. O pedagogo Wanderson Rocha (PSTU) não pontuou no levantamento. Brancos e nulos somam 13% e 9% dos eleitores belo-horizontinos não sabem ou não responderam.