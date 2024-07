Presidente da Assembleia Legislativa de MT empurra colega durante discussão em sessão da Casa

O confronto foi separado por deputados que estavam ao redor. Ele ocorreu durante a votação de um projeto de lei que obriga que haja licitação para o BRT (ônibus de trânsito rápido) em Cuiabá com a tarifa de, no máximo, R$ 1 por cinco anos.

Os deputados estaduais e pré-candidatos à prefeitura de Cuiabá Eduardo Botelho (União) e Lúdio Cabral (PT) protagonizaram uma discussão nesta quarta-feira, 3, com empurrão durante a sessão plenária matutina da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

A proposta foi apresentada por Cabral. Nas redes sociais, ele diz que cobrou o presidente da sessão, Wilson Santos (PSDB), a realizar a votação do PL. Porém ele teria informado que o documento ainda não havia chegado e, por isso, suspendeu a reunião. Após a sessão retornar, Cabral relata que foi à mesa para tirar foto do arquivo e, nesse momento, o desentendimento teria acontecido.

"Botelho ficou descontrolado e me agrediu verbalmente. Eu cobrei dele que tivesse compostura, respeito, e ele partiu para a agressão física", relata.

Sem citar o confronto físico, Botelho compartilhou um vídeo também nas redes sociais no qual diz que é a favor da licitação para o BRT e diz que o motivo do desentendimento foi a adição do item que determina o valor da passagem. O parlamentar conta que pediu para Cabral levar a questão para a comissões especializadas para tratar o assunto.