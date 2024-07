Taiwan diz que guarda costeira chinesa deteve navio pesqueiro taiwanês e exige libertação

Taiwan disse que a guarda costeira chinesa abordou um barco de pesca taiwanês na terça-feira, 2, antes de conduzi-lo para um porto na China continental, e exigiu que Pequim libertasse o navio. O Tachinman 88 foi interceptado por dois navios chineses na noite de terça-feira perto do arquipélago de Kinmen, que fica a uma curta distância da costa da China, mas é controlado por Taiwan, disseram as autoridades marítimas taiwanesas num comunicado.

Taiwan despachou três navios para resgatar o Tachinman 88, mas os que se aproximaram do barco pesqueiro foram bloqueados por três barcos chineses e instruídos a não interferir, disse o comunicado. A perseguição foi cancelada para evitar a escalada do conflito depois que as autoridades marítimas de Taiwan detectaram que mais quatro navios chineses se aproximavam, acrescentou o comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Pescadores de Taiwan e da China navegam regularmente na extensão de água perto do arquipélago de Kinmen, que tem assistido a um aumento das tensões à medida que o número de navios chineses - incluindo dragas de areia e barcos de pesca - aumentou notavelmente na área. Em fevereiro, dois pescadores chineses morreram afogados enquanto eram perseguidos pela Guarda Costeira de Taiwan ao largo da costa de Kinmen, o que levou Pequim a intensificar as patrulhas nas águas.