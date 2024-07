Deputado Pedro Aihara pede reembolso para alimentos como vieiras, bife de R$ 400 e vinhos

O deputado federal Pedro Aihara (PRD-MG) é o parlamentar que mais gastou dinheiro da Câmara dos Deputados com alimentação no primeiro semestre de 2024: foram R$ 10 mil desembolsados em bares e restaurantes pelo Brasil e no exterior. O amplo cardápio vai desde salmão e vieiras até bife de kobe e filé ao porto. O parlamentar tentou, e conseguiu em alguns casos, ser reembolsado por chopes, drinques e vinhos consumidos durante as viagens.

Aihara afirma que houve erro técnico de sua equipe ao pedir o ressarcimento do dinheiro gasto com bebidas alcoólicas e também da Câmara, que aceitou parte dos pedidos. Das 16 notas com bebidas apresentadas, ele pediu o reembolso de cinco e obteve sucesso em três ocasiões - um drinque e dois vinhos.

O deputado diz que irá cancelar os pedidos de ressarcimento das bebidas alcoólicas e justificou ainda que é natural que ele viaje para diversos Estados por ser presidente de comissão e de frente parlamentar.