Tarcísio rebate Lula sobre ausência em evento de assinatura do contrato do Metrô

Após faltar a um evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no sábado, 29, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), respondeu ao petista de forma indireta na manhã desta segunda-feira, 1º.

No sábado, Lula disse que não assinaria a obra de expansão da linha 5 do Metrô de São Paulo pois nem Tarcísio, nem Ricardo Nunes (MDB), prefeito da capital paulista, tinham comparecido ao evento. Nesta segunda, Tarcísio publicou que estava "almoçando com tranquilidade", pois o contrato da obra, na verdade, já estava assinado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Almoçando com a tranquilidade de quem sabe que o aditivo do contrato que vai levar a Linha 5 do Metrô até o Jardim Ângela já está assinado", escreveu o perfil de Tarcísio de Freitas no X (antigo Twitter).