Lula: Bancada só precisa aprender a defender mais a gente das porradas no Congresso

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que a sua base no Congresso Nacional precisa "aprender a defender mais" o governo e pediu que os deputados federais usem mais os microfones da Câmara.

As declarações ocorreram em uma solenidade de anúncios do governo no município de Feira de Santana, na Bahia, nesta segunda-feira, 1º.

"Não é pouca coisa ter a bancada de deputados federais ajudando a gente, votando nas coisas. A bancada só precisa aprender a defender mais a gente das porradas que a gente toma", disse.