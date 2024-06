'Lula, obrigado pelo presente ao povo de São Paulo e da zona Leste', diz Guilherme Boulos

O deputado federal Guilherme Boulos (Psol-SP), pré-candidato à prefeitura de São Paulo, destacou a importância do fortalecimento de estruturas de ensino superior na Zona Leste da capital, em discurso marcado por algumas alfinetadas nos rivais políticos do Estado.

Ele participou de evento de lançamento da pedra fundamental do campus Cidade Tiradentes do Instituto Federal de São Paulo (IFSP), assim como do campus zona Leste da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Boulos destacou que este será o primeiro campus de universidade federal na Zona Leste da capital paulista.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A zona leste foi tratada historicamente como uma cidade dormitório. Essa realidade está mudando graças aos governos populares que tivemos na cidade de São Paulo", afirmou, para em seguida cumprimentar os ex-prefeitos da capital Marta Suplicy e Fernando Haddad. Ele lembrou que foi Haddad que doou aquele terreno para a Unifesp.