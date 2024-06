Lula: Não posso falar o nome do Boulos, já fui multado uma vez por isso

Após ter sido condenado a pagar uma multa por propaganda eleitoral antecipada envolvendo a pré-candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (Psol) à prefeitura de São Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve em dois eventos com Boulos neste sábado, 29. Em ambos, foi discreto em relação ao afilhado político e, no segundo compromisso, chegou a mencionar a punição da Justiça Eleitoral. "Eu não posso falar o nome do Boulos porque já fui multado uma vez porque falei o nome dele, não posso falar", disse Lula no final do discurso durante evento no bairro Jardim Ângela.

A multa foi imposta ao presidente porque, em ato para comemorar o feriado do dia do Trabalhador, Lula pediu voto para o deputado na disputa pela prefeitura paulistana, o que a lei eleitoral veda para o período.

No discurso, contudo, o petista não deixou de mencionar o rival de Boulos na disputa, apesar de não ter citado o nome do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Segundo Lula, a assinatura da extensão da linha do metrô não pode ocorrer hoje, como programado, porque Nunes, que também é pré-candidato, não foi ao evento.