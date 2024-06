Lula diz que espera presença de Romeu Zema nas próximas agendas em MG

Após a recusa do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), em participar de agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Estado, o petista disse que lamentou a ausência e afirmou esperar a presença de Zema nas próximas agendas. "Eu virei outras vezes e espero que, nas outras vezes, ele esteja presente", disse Lula em entrevista à rádio O Tempo FM .

Lula está em agenda em Minas desde a quinta-feira, 27, quando participou de evento em Contagem. Nesta sexta, o petista partiu para Juiz de Fora. Ao Estadão, a assessoria do governo mineiro informou que os convites do Palácio do Planalto foram feitos "em cima da hora" e, portanto, não foi possível alterar compromissos pré-marcados do governador. Até segunda-feira, 24, Zema afirmava que não havia sido informado, até aquele momento, sobre os eventos em Minas com participação de Lula.

Candidatos a prefeito de BH e ao governo de MG

Durante a entrevista, Lula reforçou está mantida a candidatura do deputado federal Rogério Correia (PT) para a prefeitura de Belo Horizonte. "É um deputado com presença muito grande no Congresso Nacional, muito atuante em Minas Gerais, e um quadro do PT muito respeitado", disse Lula sobre Correia. "O Rogério continua sendo o candidato do PT", afirmou o presidente.

Sobre a disputa ao governo do Estado, em 2026, disse ter tido uma "grata surpresa" com o crescimento político do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O senador, segundo Lula, "é a figura pública mais importante de Minas Gerais".