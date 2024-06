Padilha sobre PEC das Drogas: Governo insiste que prioridade deve ser agenda econômica e social

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse há pouco que o governo deve participar dos debates sobre a criminalização do uso de drogas, tema em curso no Congresso. Contudo, afirmou que o Executivo seguirá defendendo que o Parlamento deve se concentrar na agenda econômico-social.

"Esse é um debate que o Congresso está levando. Ministros devem se envolver nesse debate, o próprio presidente Lula já indicou qual a posição dele", disse ao ser perguntado sobre a Proposta de Emenda à Constituição que considera crime o porte ou a posse de qualquer quantidade de qualquer droga.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já aprovada pelo Senado e agora em discussão na Câmara, a PEC de autoria do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é uma reação à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de descriminalizar o porte de maconha para usuários.