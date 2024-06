Acusado de corrupção, Juscelino Filho diz que ficará no cargo até ser demitido

O ministro das Comunicações, Juscelino Filho, disse nesta quarta-feira, 26, que permanecerá no cargo até que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o demita. Mais cedo, Lula afirmou que o ministro deverá ser afastado caso o indiciamento da Polícia Federal (PF) por suspeita de organização criminosa, lavagem de dinheiro e corrupção passiva seja aceito pela Procuradoria-Geral da República (PGR).

"Eu sou ministro até quando ele (Lula) quiser. O cargo de ministro é de presidente. Até o dia que ele quiser, eu vou cumprir a missão que ele me deu com muita honra, trabalhando pelo Brasil, fazendo o que eu estou fazendo com muita tranquilidade. Vou estar me defendendo. Isso aí eu estou muito tranquilo. E no dia que eu deixar de ser ministro vou voltar para o Congresso, ser deputado federal pelo Maranhão, que é pelo que eu fui eleito por quatro anos", disse ao jornal O Globo. A informação foi confirmada pelo Estadão.

A Polícia Federal já finalizou as investigações sobre desvio de verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) - caso revelado pelo Estadão em janeiro de 2023 - e indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho. A corporação imputa ao ministro supostos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O próximo passo deve ser a apresentação, ou não, de uma denúncia.