PF faz buscas e mira invasores dos arquivos do TSE

A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão na manhã desta terça-feira, 25, no rastro de invasores do sistema do Tribunal Superior Eleitoral através do aplicativo e-Título. Segundo a corporação, os investigados usaram o app para fazerem inscrições eleitorais em nome de pessoas públicas.

A Corte eleitoral identificou 158 registros de irregularidades, desde a emissão de título de eleitor até a inscrição das vítimas como mesário voluntário.

Agentes da Operação Eleitor Protegido cumprem seis ordens de busca e apreensão em Belo Horizonte, São Paulo, São Miguel do Gostoso (RN) e Maracanaú (CE).