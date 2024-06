Pré-candidato a prefeito no interior do TO morre em ato de aniversário de município vizinho

Um dos pré-candidatos à prefeitura de Darcinópolis (TO) morreu no último domingo, 23, após um infarto fulminante em cima de um trio elétrico, durante as comemorações do aniversário do município vizinho, Babaçulândia.

Dorival Alves Carvalho, 66, era conhecido como "Negão" e foi levado a um hospital da região, mas não resistiu. Vídeos nas redes sociais mostram o político passando mal e caindo ao chão do trio, enquanto um grupo de socorristas vem o ajudar em meio a multidão.

Dorival era pré-candidato pelo União Brasil. O Estadão buscou ouvir a sigla, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto.