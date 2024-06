PF suspeita de habeas corpus concedido a traficante

A PF ainda vê indícios de suposta corrupção em habeas corpus que beneficiariam condenados por fraude, roubo e estelionato.

As informações constam da decisão do ministro Og Fernandes, do Superior Tribunal de Justiça, que deu aval para a abertura da Operação Churrascada.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.