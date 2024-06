Onde PT não tiver candidato, vamos apoiar candidato aliado, diz Lula sobre eleições municipais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou que o PT apoiará candidatos a prefeito de partidos aliados onde a sua legenda não tiver um nome próprio na disputa. A declaração ocorreu nesta sexta-feira, 21, em entrevista à Rádio Meio, no Piauí. Em Teresina, capital do Estado, Lula disse que participará da campanha de Fabio Novo, que é do PT, para prefeito, mas em outras disputas a sigla do presidente fará diferente.

"Cada eleição tem uma história. Estou muito feliz com a possibilidade de Fabio Novo ser o prefeito de Teresina. Seria uma coisa extraordinária você ter um governador ativo e altivo como o Rafael (Fonteles, que também é do PT), e ao mesmo tempo ter um prefeito da capital na mesma sintonia", disse.

Na sequência, Lula afirmou que tem uma base de apoio no Congresso "muito heterogênea" e que esse fator é considerado nas decisões do PT ao apoiar candidatos nas eleições deste ano.