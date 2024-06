Marcos do Val e Gilvan da Federal trocam empurrões em aeroporto de Vitória

Um dia após se desentenderem durante uma sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado e trocarem xingamentos, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) e o deputado Gilvan da Federal (PL-ES) estenderam o bate boca para fora do Congresso Nacional. Os parlamentares trocaram empurrões no Aeroporto Internacional de Vitória, na manhã de quinta-feira, 20.

Marcos do Val afirmou nas redes sociais que Gilvan teria retomado a discussão no saguão do aeroporto e o empurrado. O senador diz que revidou com um tapa no peito do colega de Senado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"No aeroporto, Gilvan tentou me agredir, demonstrando mais uma vez seu desrespeito e comportamento inadequado. É evidente que eles planejam essas situações para se promoverem nas redes sociais. Não produzem nada de positivo para o nosso Estado, apenas buscam notoriedade através de polêmicas fabricadas.Não vou tolerar esse tipo de conduta. Já estou tomando as providências necessárias e farei uma denúncia formal ao Conselho de Ética. É inaceitável que um parlamentar utilize de agressões e provocações para ganhar atenção. Precisamos de representantes que atuem com seriedade e compromisso com o povo", afirmou Marcos do Val.