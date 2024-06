Lula cumpre agenda com Juscelino Filho, ministro indiciado pela PF por corrupção

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai cumprir uma agenda de anúncio de obras nesta sexta-feira, 21, ao lado do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que foi indicado pela Polícia Federal (PF) por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa na semana passada. O petista havia dito que iria se reunir com o ministro para decidir o seu futuro no governo, mas o encontro não ocorreu. No último dia 12, a PF finalizou as investigações sobre sobre desvio de verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) - caso revelado pelo Estadão em janeiro de 2023. A conclusão do inquérito foi a imputação dos supostos crimes cometidos por Juscelino. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No mesmo dia, Lula disse a jornalistas em Genebra, na Suíça, que o ministro das Comunicações tem o direito de "provar que é inocente". O presidente anunciou ainda que iria conversar com Juscelino na última quinta-feira, 17, por telefone, o que também não foi concretizado.

Juscelino e Lula vão estar juntos na tarde desta sexta-feira em São Luís, colégio eleitoral do ministro que tem mandato de deputado pelo Maranhão. Segundo o Planalto, o encontro será feito para o "anúncio de obras e ações do governo federal em vários setores". Como mostrou a Coluna do Estadão, Lula demonstrou, nos bastidores, desconforto com o indiciamento de seu ministro. O presidente considera, no entanto, que Juscelino ocupa o cargo como indicação do União Brasil, e que a sigla deve ser ouvida antes de qualquer decisão. A agenda foi anunciada inicialmente por Juscelino nas redes sociais dele. "Os maranhenses contam com atenção especial do nosso governo, e seguiremos trabalhando na construção de um estado e um Brasil melhores para todos", disse o ministro em postagem no X (antigo Twitter) nesta quinta-feira, 20.