PF vê crime de injúria, mas não indicia Nikolas Ferreira por chamar Lula de 'ladrão'

O relatório final da investigação foi enviado nesta terça-feira, 18, ao Supremo Tribunal Federal (STF). O documento afirma que a declaração do deputado não está protegida pela imunidade parlamentar e cita como agravante a divulgação do ataque nas redes sociais.

O delegado Fábio Fajngold, que conduziu a investigação, concluiu que Nikolas Ferreira "agiu deliberadamente para insultar a honra do chefe de Estado, utilizando um termo depreciativo de forma intencional e premeditada".

"A importância de um representante do Legislativo discursar em uma cúpula internacional implica, no mínimo, um planejamento prévio sobre suas palavras, o que torna ainda mais evidente a natureza proposital da ofensa", diz um trecho do relatório da PF.

Em depoimento, Nikolas Ferreira reiterou a declaração e disse que não se arrepende do discurso. "Basicamente é uma manifestação de pensamento e portanto a intenção não foi ofender", diz o termo de depoimento.