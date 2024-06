Homem grita 'viva a maconha' na Câmara e deputado dá empurrão e exige revista

A Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados foi palco de mais uma briga nesta quarta-feira, 19. O deputado Gilvan da Federal (PL-ES) pediu que um policial revistasse e empurrou um cidadão na sala do colegiado após ele dizer "viva a maconha". Na mesma sessão, o deputado Hélio Lopes (PL-RJ) foi chamado de "capitão do mato".

O primeiro episódio aconteceu com Gilvan. "Quem falou 'viva a maconha'?", questionou o parlamentar ao ouvir a fala. Ele partiu em direção ao homem que estava acompanhando a sessão. "O senhor está com maconha aqui? Policial, eu quero revista nesse cara aqui. Se estiver portando maconha aqui, você vai tomar voz de prisão."

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Neste momento, o espectador tocou na bandeira do Brasil que Gilvan costuma carregar no ombro. "Você encostou em mim, cara?", esbravejou Gilvan, que então deu um leve empurrão no homem contra a parede.