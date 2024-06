Boulos lidera em SP com 35,7%, Nunes tem 23,4% e Marçal está em 3º, com 12,6%, diz Atlas/CNN

Nova pesquisa da Atlas/CNN divulgada nesta quarta-feira, 19, mostra que o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) lidera a corrida pela Prefeitura de São Paulo com 35,7% das intenções de voto. O atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB) está em segundo lugar com 23,4%. Em terceiro, aparece o coach Pablo Marçal (PRTB) com 12,6%.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos, fazendo com que Marçal esteja tecnicamente empatado com a deputada Tabata Amaral (PSB), que tem 10,7% das intenções de voto. O deputado Kim Kataguiri (União) tem 6,9% e o apresentador de televisão José Luiz Datena (PSDB) aparece com 5,8%. A economista Marina Helena (Novo) é a preferida de 2% dos eleitores e Altino Prazeres (PSTU) não pontuou.

A Atlas/CNN ouviu 2.220 eleitores paulistanos entre os dias 10 e 11 de junho. O nível de confiabilidade do levantamento é de 95% e ele está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-00609/2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Comparado com a pesquisa anterior da Atlas/CNN divulgada no dia 28 de maio, Boulos oscilou negativamente 1,5 ponto porcentual. Nunes, por sua vez, cresceu 2,9 pontos porcentuais.