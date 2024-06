Juiz acusado de mudar decisão para favorecer filho é aposentado com salários

Por unanimidade, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça aposentou compulsoriamente o juiz Pedro Jorge Melro Cansanção, da 13ª Vara Cível de Alagoas, por alterar a minuta de uma decisão de outra vara, em um processo que não estava sob sua responsabilidade, e no qual seu filho atuava como advogado.

Pedro Jorge Melro Cansanção foi formalmente intimado da decisão na manhã desta segunda, 17. O julgamento do caso ocorreu na última sessão plenária do CNJ, na terça, 11, e o acórdão foi publicado na sexta, 14.

A defesa do magistrado argumentou que não cabia revisão disciplinar, vez que a decisão do Tribunal estadual não contraria nenhuma norma em vigor.

O relator da revisão no CNJ, conselheiro Pablo Coutinho Barreto, argumentou que os atos imputados ao magistrado são 'extremamente graves' e a advertência aplicada é 'excessivamente branda e desproporcional às evidências'.

Barreto destacou que, segundo as provas, a alteração partiu do computador do magistrado no TJ, 'dando ênfase ao prejuízo causado à imagem do Judiciário alagoano'. Ainda indicou que a inserção dos dados poderia até ser enquadrada criminalmente.

Também nesta segunda, 17, Pedro Jorge Melro Cansanção foi intimado de uma outra condenação que lhe foi imposta pelo CNJ na mesma sessão do dia 11 - o colegiado colocou o magistrado em disponibilidade com proventos proporcionais ao tempo de serviço por 'prolatar decisões para favorecer parte, descumprir ordens, falta de urbanidade com associações e violar o dever de imparcialidade e isonomia'.

Neste caso, a defesa de Cansanção alegou que não existia conduta irregular do juiz, e que a matéria seria 'meramente jurisdicional'.

A Associação dos Magistrados Brasileiros também argumentou pela improcedência do processo ou por uma medida mais branda.