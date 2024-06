Gleisi questiona se Michelle Bolsonaro tem inveja de Lula e Janja após críticas por viagens

Na última semana o casal esteve na Suíça e na Itália, cumprindo agenda em dois eventos oficiais: a 112ª Conferência Internacional do Trabalho, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), em Genebra, e a reunião do G7, em Borgo Egnazia

A deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) usou as redes sociais no domingo, 16, para questionar se a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) sente "inveja" do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da atual primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja. A provocação foi publicada após críticas de Michelle aos gastos públicos do governo federal, afirmando que o casal vive em "eterna lua de mel".

"Michele Bolsonaro deveria estar mais atenta aos inquéritos que envolvem o inelegível e sua família, ao invés de ficar fofocando sobre Lula e Janja. É inveja que isso chama?", escreveu a presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em seu perfil no X (antigo Twitter). Ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A declaração da ex-primeira-dama ocorreu durante evento do PL Mulher, setor feminino do qual Michelle é presidente em seu partido, neste sábado, em Teresina, capital do Piauí. "Eles podem viajar, sim. Os pombinhos estão em eterna lua de mel, podem viajar. Nós viajávamos e ficávamos em embaixadas maravilhosas, isso é responsabilidade com o dinheiro do contribuinte. Por que tem que ficar nos melhores quartos?", questionou.