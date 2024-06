Dino batiza de 'emenda pizza' divisão de recursos no Congresso

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino batizou de "emenda pizza" um dos mecanismos que estão sendo utilizados pelo Congresso Nacional e o Palácio do Planalto para substituir o orçamento secreto. Em decisão nesta segunda-feira, 17, Dino convocou uma conciliação entre o Legislativo e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tratar do "cumprimento integral" da decisão da Corte que derrubou o repasse irregular de verbas.

De acordo com Dino, mesmo com a decisão da Corte, em dezembro de 2022, a distribuição de recursos parlamentares sem transparência continuou ocorrendo entre o Executivo e o Legislativo. O ministro listou que as verbas recebem "embalagens" diferentes da usada no orçamento secreto, sendo elas: "RP 2, RP 8 e "emendas pizza". O esquema do orçamento secreto foi revelado pelo Estadão.

"Fica evidenciado que não importa a embalagem ou o rótulo (RP 2, RP 8, "emendas pizza" etc.). A mera mudança de nomenclatura não constitucionaliza uma prática classificada como inconstitucional pelo STF, qual seja, a do 'orçamento secreto", afirmou Dino na decisão.