Ministro das Comunicações é indiciado por corrupção e gera novo desgaste para Lula

A Polícia Federal concluiu o inquérito que apurava desvio de verbas federais da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e indiciou o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, suspeito de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A investigação se baseou em reportagens do Estadão. À época das reportagens, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva cedeu à pressão do União Brasil - partido de Juscelino - e bancou a permanência do titular das Comunicações no cargo, apesar das suspeitas de uso indevido de recursos públicos. A manutenção do ministro na Esplanada quebrou a promessa do petista de não acolher no governo integrantes do primeiro escalão envolvidos em irregularidades. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Nesta quarta-feira, 12, no entanto, o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disse que Lula pretende tomar uma decisão sobre a situação do ministro e cobrou um posicionamento do União Brasil. "O presidente ou vai embarcar ou já embarcou para a reunião do G-7. Ele vai ser informado de tudo e aí vai tomar uma decisão. Na verdade, quem teria que tomar uma decisão é o partido dele. Não se trata de proteger, defender ou acusar. Se está tendo um evento, qual é a reação? Sai para se defender? Fica (no cargo) se defendendo?", afirmou Wagner.

'Fato novo' Ainda conforme o senador, o presidente "foi muito claro" com o auxiliar quando surgiram as primeiras suspeitas. "(Lula disse) 'Vai lá e se defende'. Ele se defendeu. Agora tem um fato novo, que é o indiciamento." No ano passado, Lula decidiu poupar Juscelino após ser informado por articuladores do governo no Congresso de que os padrinhos do ministro não aceitariam uma demissão sumária dele. Na prática, uma dispensa do titular das Comunicações significaria votos contrários da bancada do União Brasil - a terceira maior da Câmara - a projetos de interesse do Palácio do Planalto. Em nota, Juscelino afirmou ontem que o seu indiciamento pela PF é "uma ação política e previsível" e "parte de uma apuração que distorceu premissas, ignorou fatos e nem sequer ouviu a defesa sobre o escopo do inquérito". O ministro das Comunicações disse ainda que a investigação "repete o modus operandi da Operação Lava Jato".

'Parcial' O União Brasil manifestou ontem "total apoio" a Juscelino. A legenda, por meio de nota de sua Executiva Nacional, criticou o que chamou de "prejulgamentos". "É importante esclarecer que essa investigação não tem relação direta com a atuação de Juscelino Filho como ministro das Comunicações. Curiosamente, ela teve início após sua nomeação para o primeiro escalão do governo federal, o que levanta suspeitas sobre uma possível atuação direcionada e parcial na apuração", afirmou a legenda no comunicado oficial. O partido alegou também a ocorrência de "vazamentos seletivos" e "descontextualizados" sobre Juscelino e disse que investigações semelhantes ocorridas no passado levaram a "condenações injustas". "Indiciamento não deve significar culpa, e o princípio da presunção de inocência e o devido processo legal devem ser rigorosamente respeitados." Outros crimes O Estadão apurou que o relatório final da investigação da PF cita indícios de outros crimes, como falsidade ideológica, frustração de caráter competitivo de licitação e violação de sigilo em licitação, previstos no Código Penal. O documento foi enviado anteontem para o gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino. Agora, o ministro deve remeter os autos à Procuradoria-Geral da República (PGR), para que se manifeste sobre uma eventual denúncia ou peça novas diligências no caso.

Ontem, Juscelino cumpriu agenda em São Paulo, mas deixou o local sem falar com os jornalistas. O ministro fez uma participação rápida em um evento organizado pela Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações (Abrint), realizado na capital paulista. Após discurso de cerca de dez minutos para uma plateia de empresários, Juscelino saiu do local e embarcou em uma veículo oficial. O secretário de Telecomunicações do ministério, Hermano Barros Tercius, ficou em seu lugar como representante da pasta no evento. Questionado sobre o indiciamento de Juscelino, Tercius se limitou a dizer que a medida "não deve afetar em nada" o funcionamento do ministério. Verba pública