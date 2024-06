Lula diz que setores populares precisam recuperar 'bandeira anti hegemônica' da extrema direita

O presidente voltou a defender a taxação de super-ricos no mundo e disse que o Brasil está "impulsionando" a proposta no âmbito do G20. Em sua avaliação, vive-se uma "arquitetura financeira disfuncional, que alimenta desigualdade".

"Nunca antes o mundo teve tantos bilionários. Estamos falando de 3 mil pessoas que detêm quase US$ 15 trilhões em patrimônio. Isso representa a soma dos PIBs de Japão, Alemanha, Índia e Reino Unido. É mais do que se estima ser necessário para os países em desenvolvimento lidarem com a mudança climática", disse o presidente do Brasil.

Para o chefe do Executivo brasileiro, a "mão invisível do mercado só agrava a desigualdade". "Recuperar o papel do Estado como planejador do desenvolvimento é uma tarefa urgente", disse, pedindo uma "globalização de face humana".

O presidente lamentou que, atualmente, salário igual para pessoas que exercem a mesma função ainda é "utopia". As mulheres são "um dos elos mais vulneráveis na cadeia do trabalho", comentou.

Indireta a Musk

Na fala, Lula aproveitou para mandar uma indireta ao empresário Elon Musk, proprietário da rede social X, antigo Twitter. Segundo ele, a concentração de renda é "tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais, para não ficar na Terra, no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles".