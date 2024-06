Eleições 2024: Nunes diz que vai almoçar com Tarcísio para discutir vice

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou que pretende se reunir nesta sexta-feira, 14, com o governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para fechar a questão do vice da sua chapa. Tarcísio, que até pouco tempo defendia que o prefeito escolhesse um nome de sua preferência, passou a defender o coronel da reserva da Polícia Militar Ricardo Mello de Araújo para a chapa.

"Eu marquei um almoço com ele para sexta-feira. Eu tive esses dias bem apertado e ele também. Amanhã vou ficar o dia inteiro na região de Aricanduva, então amanhã eu não tenho como, ficou para sexta-feira", disse o prefeito em entrevista coletiva de imprensa após o início das obras de requalificação da Santa Ifigênia, região central da capital.

Nunes, no entanto, não bateu o martelo. O prefeito manteve que a decisão será feita de forma conjunta e de maioria, mas pontuando que Mello ganhou força nos últimos dias. Mello é um nome defendido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que condicionou seu apoio à indicação do vice do atual prefeito.