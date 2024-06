Conselho de Ética arquiva pedido de cassação contra Glauber Braga por agressão

No dia 16 de abril deste ano, o psolista também protagonizou uma cena na qual expulsou da Câmara, aos chutes, um integrante do Movimento Brasil Livre (MBL). Na mesma data, ele também discutiu com deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP).

Após os ocorridos, o Partido Novo pediu a cassação de Braga pela agressão contra Brunini, que foi respondida pelo Conselho de Ética com a abertura de um processo.

O relator do caso, deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO), concluiu que não havia "justa causa" para prosseguir com a cassação e, em seu parecer, recomendou que arquivassem a ação. No total, 9 parlamentares votaram a favor do relatório e 4 contra.

A decisão ocorre uma semana depois do também arquivamento do caso de André Janones (Avante-MG), suspeito de ter cobrado de seus assessores uma devolutiva do salário para pagar despesas pessoais, prática conhecida como "rachadinha".