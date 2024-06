Tarcísio defende ex-chefe da rota na vice de Nunes

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), manifestou nesta segunda-feira, 10, apoio à escolha do coronel da reserva Ricardo de Mello Araújo como candidato a vice na chapa do prefeito Ricardo Nunes (MDB) para a disputa de outubro. A indicação de Araújo foi feita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e não enfrenta resistência dentro do MDB.

"Vou estar fechado com o presidente Bolsonaro", disse o governador sobre a escolha de Araújo. "Até pela mudança no cenário, é importante fazer esse acerto o mais rápido possível. Estaremos junto com o coronel Ricardo de Mello Araújo e com o Ricardo Nunes", acrescentou Tarcísio, durante entrevista coletiva em Taboão da Serra, onde participou da assinatura do termo aditivo de inclusão do projeto de extensão do metrô até o município da Grande São Paulo.

Fiel seguidor de Bolsonaro, Araújo atuaria como um representante do ex-presidente em uma eventual nova gestão de Nunes. O prefeito, por sua vez, obteria um reforço na pauta da segurança pública durante a campanha, atraindo o eleitorado bolsonarista. Araújo comandou a Rota, batalhão especial da Polícia Militar de São Paulo, entre 2017 e 2019, e foi diretor da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) durante o governo Bolsonaro.