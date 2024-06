PF encontra outra joia que aliados de Bolsonaro tentaram vender nos EUA, diz diretor-geral

A Polícia Federal (PF) encontrou mais uma joia que emissários do ex-presidente Jair Bolsonaro teriam tentado vender nos Estados Unidos. A informação reforça os indícios que podem levar ao indiciamento de Bolsonaro ao final da investigação. Segundo o diretor-geral da PF, delegado Andrei Passos Rodrigues, o inquérito deve ser encerrado ainda este mês. A PF descobriu a existência de uma nova joia, além das já conhecidas e que foram presente do regime saudita ao ex-presidente, caso revelado pelo Estadão, a partir de investigações feitas nos EUA. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Nessa diligência no exterior, com o FBI, descobrimos que houve a negociação de uma outra joia que não estava no foco dessa investigação. Não sei se a joia já foi vendida, se está na casa de joias. Mas houve um encontro de um novo bem que tentaram vender no exterior", disse o diretor-geral, em conversa com a imprensa nesta terça-feira, 11. E acrescentou: "Isso robustece a investigação que tem sido feita".

De acordo com os investigadores, a descoberta da nova joia pode ser um agravante em uma eventual pena aplicada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e os emissários. Aliados do ex-presidente foram alvos de uma operação da Polícia Federal em agosto do ano passado que investiga a venda de joias e outros objetos de valor recebidos em viagens oficiais da Presidência da República. Batizada de Lucas 12:2, a operação mirou o general Mauro César Lourena Cid, pai de Mauro Cid; o advogado Frederick Wassef, que representou o ex-chefe do Executivo perante a Justiça; e o tenente Osmar Crivelatti que, assim como Mauro Cid, foi ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Naquela ocasião, a Polícia Federal já havia identificado a negociação de dois kits de joias da marca suíça Chopard, duas esculturas douradas e um relógio da marca Patek Philippe. O diretor-geral da PF não quis falar sobre o tipo da nova joia encontrada.