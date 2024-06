Mauro Tramonte lidera em BH, aponta Quaest; maioria do eleitorado está indecisa

Pesquisa Quaest realizada sobre a corrida à prefeitura de Belo Horizonte, divulgada na manhã desta terça-feira, 11, mostra a liderança do apresentador de TV Mauro Tramonte (Republicanos), com 25% das intenções de voto, na mostra estimulada. Em segundo lugar, aparecem empatados o deputado estadual Bruno Engler (PL) e o ex-deputado estadual João Leite (PSDB), com 11%. O atual prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD), embora aprovado por 32% dos entrevistados, aparece nessa pesquisa com 9% das intenções de voto, empatado com Duda Salabert (PDT) e Carlos Viana (Podemos).

Na pesquisa espontânea, 87% dos entrevistados estão indecisos, dizendo não saber em quem votar para a prefeitura de Belo Horizonte. Nas simulações de um eventual segundo turno, Tramonte também aparece na liderança, em todos os cenários. Contra Carlos Viana teria 49% contra 24%; contra Bruno Engler, 55% a 19%; contra o atual prefeito, 53% a 25%; contra Duda Salabert, 59% a 21% e contra Rogério Correia, 60% a 17%.

A pesquisa Quaest foi registrada junto à Justiça Eleitoral e protocolada sob o número MG-00125/2024. A mostra foi realizada com entrevistas de 1,2 mil eleitores de 16 anos ou mais, presencialmente, em Belo Horizonte, nos dias 5 a 8 de junho. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.