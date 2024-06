Há certa 'implicação' sobre críticas à participação de ministros do STF em eventos, diz Barroso

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), defendeu que os ministros do Supremo não precisam ter a obrigação de divulgar suas agendas, destacando que o magistrado não pode viver "encastelado" e que há certa "implicação" sobre críticas à participação dos integrantes da Corte em eventos. "Não há uma exigência legal, bem regimental, de forma que é um critério de cada ministro", destacou Barroso, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura. A agenda de ministros virou pauta após diversos magistrados participarem de eventos privados, sem divulgar suas agendas no site do STF. Entre outros eventos, o Estadão mostrou que uma empresa de tabaco com ações na Corte patrocinou um evento que reuniu ministros em Londres. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Entre os dias 25 de maio e 3 de junho, o Supremo pagou R$ 39 mil em dinheiro público a um segurança que acompanhou a viagem à Inglaterra do ministro Dias Toffoli para a final da Champions League. Sobre isso, Barroso defendeu que os ministros tenham acesso à segurança, independente do evento em que participem, seja público ou privado, afirmando que "não há como regular a vida privada de ministros do STF" e que, "na medida em que haja percepção negativa da sociedade, tudo é passível de se conversar". Ainda, o presidente do STF reforçou que o Supremo não paga passagem para nenhum ministro, salvo o presidente.

Na entrevista, Barroso também foi questionado sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Quinquênio, defendida por parlamentares sob o argumento de que o incremento de 5% nos salários de juízes e procuradores a cada cinco anos seria necessário para manter essas carreiras atrativas e não perder quadros para a iniciativa privada. Barroso mostrou posição na mesma linha. "Se você não consegue ser competitivo no mercado, você recruta os piores, e eu quero recrutar os melhores", afirmou. O presidente do STF reconheceu, no entanto, que "existem abusos que precisam ser coibidos" nos benefícios para magistrados, que fazem com que os salários excedam o teto do funcionalismo. Os chamados penduricalhos "não são razoáveis", segundo o ministro.