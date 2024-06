Zema diz que 'é possível' chapa com Caiado para Presidência em 2026

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), afirmou que "é possível" formar uma chapa com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), para disputar a Presidência da República em 2026. A resposta ocorreu após o mineiro ser perguntado diretamente sobre a possibilidade. Tanto Zema como Caiado estão no segundo mandato e não podem disputar a reeleição.

"Na política tudo é possível. E o governo federal, no meu entender, está plantando um cenário sombrio, já que gastar mais do que arrecada nunca foi a receita para ter um país viável", declarou o governador de Minas ao ser questionado sobre a chapa pelo jornal Opção no sábado, 8. Zema viajou a Goiânia para participar do lançamento de pré-candidatos a prefeito e a vereador pelo Partido Novo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em uma resposta anterior, o governador ponderou que pesquisas que testam o nome dele e de Caiado são "muito prematuras" e disse esperar que um grupo de governadores de centro-direita se unam para definir um candidato de consenso. Fazem parte do grupo mencionado pelo chefe do Executivo mineiro: Tarcísio de Freitas (Republicanos), Ratinho Júnior (PSD), Mauro Mendes (União), Eduardo Riedel (PSDB) e Caiado.